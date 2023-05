Põnev finišiheitlus andis ameeriklasele esimese suurtuuride etapivõidu

McNulty ja iirlane Ben Healy (EF Education) olid 30 kilomeetrit enne pühapäevase etapi lõppu Marco Frigost (Israel-Premier Tech) ees umbes poole minutiga, itaallane kahandas laskudes aga vahet ning püüdis duo kümme kilomeetrit enne finišijoont kinni.

3,5 km enne lõppu läksid McNulty ja Healy tõusul taas eest, kasvatasid edu 20 sekundile ja tundus, et mehed jagavad etapivõidu omavahel ära, aga taas jõudis Frigo suurepäraselt tagasi ning läks finišisirgel veel ameeriklasest ja iirlasest möödagi.

Lõpusprindis oli teravam jalg siiski oma hetke kavalalt oodanud McNultyl, kes edestas Healyt ja kolmandaks jäänud Frigot. 25-aastane ameeriklase jaoks on see esimeseks etapivõiduks suurtuuridelt.

"In the land of Italian fine dining... it's a Big Mac who wins it!"



Brandon McNulty comes out on top to clinch his first-ever Grand Tour stage victory @TeamEmiratesUAE | @BrandonMcNult pic.twitter.com/i5bsrDnS1P