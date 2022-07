Jüri Vips saab siiski Red Bullis jätkata

Vips liitus Red Bulli noorteprogrammiga 2018. aastal ning on alates 2020. aastast lisaks kohustustele test- ja reservsõitjana sõitnud ka vormel-2-s Hitechi meeskonnas. Kahe nädala eest kasutas Vips videomängu otseülekandes rassistlikku terminit ning Red Bull lõpetas temaga lepingu.

Kolmapäeval sõnas Horner, et Vips saab siiski jätkata Red Bulli juunioride tiimis. "Oleme oma kokkuleppe temaga lõpetanud ja kahtlemata annab see talle aega järele mõelda," sõnas Horner agentuurile PA.

"Kõik on väärt teist võimalust, kui nad oma vigadest õppinud. Ta on noor kutt, poiss, ja me toetame teda ka pärast lepingu lõpetamist vaimse tervise ja hariduskäigu seisukohast," lisas Horner.

NEWS | Jüri Vips will stay on as a part of the Red Bull Junior Team.



The driver's contract as a reserve and test driver for Red Bull was cancelled after he used a racial slur in an online stream.



Source: PA News Agency pic.twitter.com/reKJSQyify