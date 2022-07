Eestis golfi mänginud Häkkinen Vipsi võimalustest: kõrvade vahel peab korras olema

Ainus soomlasest kahekordne vormel-üks maailmameister, 53-aastane Mika Häkkinen mängis golfiturniiril paaris viiekordse jäähoki Stanley karikavõitja Esa Tikkaneniga. Häkkinen enda golfimängimise oskusi üleliia kõrgelt ei hinnanud.

"Kui tahad saada heaks, tuleb palju harjutada. Vaja on analüüsida enda vigasid ja nende tegevuste kaudu saad heaks," lausus 1998. ja 1999. aasta F1 maailmameister ERR-ile. "Golfi tuleks mängida viis-kuus korda nädalas, et saada heaks mängijaks."

Häkkineni päevi sisustavad erinevad esindusülesanded, ka töö vormel-üks eksperdina ülekannetes. F1 sarjas 20 etapivõitu saavutanud Häkkinen tunnistab, et teekond maailmameistriks õpetas eelnenud kaotuste ja pettumuste abiga palju, avas ka uusi uksi.

"Kui see MM-tiitel lõpuks tuleb, lisab see sulle enesekindlust. Oled jõudnud eesmärgini, mille suunas püüdlesid," sõnas Häkkinen. "Saad järsku öelda: nüüd on see tehtud ja see õnnestus."

"Maailmameistrina avanevad uued võimalused ärimaailmas. Siis on lihtsam jõuda koostööpartneritega lepinguteni, sest minu turuväärtus aitab kõigil minna edasi."

Rääkides Jüri Vipsi võimalustest jõuda vormel-üks sarja, lausub Häkkinen, et maailm on häid sõitjaid täis. Retsept on lihtne.

"Kui räägime ringiaegadest või sõidujoonest, siis kiireid leidub nagu tumedaid pilvi. Aga neid, kel püsib kõrvade vahel korras ja kel säilib surve all pingetaluvus, neid on vähem," sõnas soomlane.