Publikule lõbu pakkunud Solberg sai karistada ja kukkus liidrikohalt

Päeva lõpetanud publikukatse järel tegi ta pärast finišit ja ajakontrolli "sõõrikuid", eesmärgiga pakkuda elamust pealtvaatajatele. See läheb aga reeglitega vastuollu.

Nimelt ei tohi sõitjad tegeleda nn näidissõiduga (exhibition driving) ja selle eest on määratud ajakaristused. Solberg sõnas kohtunikele, et ei olnud reeglitest teadlik ega tekitanud enda sõnul ohtlikku situatsiooni.

Teda otsustati karistada ühe minuti pikkuse rajatrahviga, mis kukutas ta WRC2 liidrikohalt teiseks ja üldarvestuses seitsmendaks. Enne pühapäeva tõusis Gus Greensmith (Škoda) 24,6 sekundiga mööda.

"Üheminutiline karistus on fännide jaoks," kirjutas Solberg ühismeedias. Rootslase karistus on tekitanud rallihuviliste seas omajagu diskussiooni.

The 1 minute penalty is for the fans pic.twitter.com/lZx6b5ek9b