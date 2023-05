VIDEOD | Austraallane võitis kukkumisterohke Giro etapi

Groves edestas tugevas vihmasajus sõidetud etapi finišis itaallast Jonathan Milani (Bahrain - Victorious) ja taanlast Mads Pederseni (Trek - Segafredo). Vihma tõttu toimus etapi jooksul mitu suuremat kukkumist. Näiteks ületas neljanda koha saanud Mark Cavendish (Astana) finišijoone sõna otseses mõttes külg ees. Samas olukorras sai itaallane Andrea Vendrame (AG2R Citroën Team) nii tõsiselt vigastada, et ta vajas arstiabi.

The crash on the finish line

.

La caduta sulla linea d'arrivo#Giro #GirodItalia pic.twitter.com/a3y7CCRaLC — Giro d'Italia (@giroditalia) May 10, 2023

Kukkumistest ei pääsenud ka velotuuri üldvõitu ihkav Remco Evenepoel (Soudal - Quick Step). Belglane käis esimest korda pikali 20 km pärast sõidu algust, kui teele jooksis koer. Evenepoel sai mõneminutilise tohterdamise järel sõitu jätkata, kuid kukkus uuesti 2,5 km enne finišit. Kuna belglase teine kukkumine toimus vähem kui 3 km enne lõppu, ei kaotanud ta üldarvestuses aega. Evenepoel jõudis finišisse 157. kohal, Rein Taaramäe (Intermarche - Circus - Wanty) lõpetas temast mõni hetk varem 153. kohal.

The moment a dog (or more accurately, its owner) may have changed the course of a race... #GirodItalia #Giro pic.twitter.com/m7PWE9xILE — Katy M (Giro edition) (@writebikerepeat) May 10, 2023





A dog on the road takes down the world champion and other Soudal–Quick-Step riders!#giroditalia pic.twitter.com/s4kcLiZCgH — Eurosport (@eurosport) May 10, 2023

"Täna oli neli tundi võidusõitu, aga ma kaotasin neli aastat oma elust," ütles etapi 60. kohal lõpetanud ja kokkuvõttes neljandat kohta hoidev Joao Almeida (UAE Team Emirates) sõidu järel.

Velotuuri kokkuvõttes säilitas liidrikoha Andreas Leknessund, talle järgnevad Evenepoel (+0.28) ja prantslane Aurelien Paret-Peintre (AG2R Citroën Team; +0.30). Rein Taaramäe langes viie koha võrra ja paikneb viienda etapi järel 90. kohal (+22,52).

Itaalia velotuur jätkub neljapäeval Napoli ümbruses sõidetava 162-kilomeetrise etapiga.