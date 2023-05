Giro: Jooksikute süda murti lõpumeetritel, Pedersen sai puudu olnud võidu

Kohe neljapäevase 156-kilomeetrise etapi alguses läksid peagrupilt eest ära kuus jooksikut, kes suurendasid varsti vahe viiele ja poolele minutile. Nende sekka kuulusid ka Alessandro De Marchi (Jayco-AlUla) ja Simon Clarke (Israel-Premier Tech), kes ründasid 65 km enne lõppu tõusul ja jätkasid kahekesi tempo tegemist. Esimest korda langes nende edu alla kahe minuti 22 km enne finišit.

Tagasi Napolisse jõudes, veel seitse kilomeetrit enne etapi lõppu, edestasid De Marchi ja Clarke peagruppi ligi minutiga ning tundus, et duo peab lõpuni vastu - siis tegi peloton peamiselt Treki ja Movistari juhtimisel viimase pingutuse ning 200 meetrit enne finišijoont tõmmatigi austraallane ja itaallane tagasi endasse.

Lõpujoonel teenis võidu taanlane Mads Pedersen, kes edestas Jonathan Milani (Bahrain-Victorious) ja Pascal Ackermanni (UAE Team Emirates). Pedersen on nüüd teeninud etapivõidu kõigilt kolmelt suurtuurilt, nii Touril kui Vueltal võidutses ta eelmisel aastal.

!



Mads Pedersen surges past Alessandro De Marchi and Simon Clarke to claim victory in Stage 6! #giroditalia pic.twitter.com/Cbm7X9pnGj