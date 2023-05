Leclerc kurdab Ferrari üle: uskumatult raske on

Kvalifikatsioonis töötab Ferrari pisut paremini ja ka lõppenud nädalavahetusel Miamis liikus ta esirea tempos, kuni avarii lootused kustutas. Põhisõidu lõpetas ta samal kohal, kust startis ehk seitsmendal positsioonil.

"Meil on auto, millega on uskumatult raske piiri peal sõita," kurtis Leclerc pärast etappi. "Me oleme teistest väga-väga kaugel maas. Mul on raske selgitada, miks oleme sõidus teistest nii palju maas ja samas kvalifikatsioonis konkurentsis."

"Meie auto töötab hästi väga piiratud tingimustes ja kui neist natukenegi väljapoole satud, siis läheb kohe tasakaal paigast. Ühest kurvist teise ja mõnikord isegi ühe kurvi jooksul tunned nii suurt ala- kui ka ülejuhitavust ning see ei ole enesekindluse leidmiseks ideaalne."

Samuti on Ferrari Leclerci sõnul väga tundlik tuuleoludele. "Meil on palju tööd teha. Peame mingi lahenduse leidma. Oleme juba mõnda aega võistlussõidul hädas olnud ja peame mõned probleemid lahendama."

Lisaks töötab auto erinevalt ka erinevate rehvide korral. Meeskonna bossi Frederic Vasseuri sõnul on tunda vahet, kas autos istub Leclerc või tiimikaaslane Carlos Sainz. "Charlesiga oleme palju paremad kõvadel rehvidel ja Carlosele sobivad rohkem keskmised. Ja ühelt ringilt teisele ei tööta nad järjekindlalt," täiendas ta.

Leclerci sõnul on alati küsimärk, kuidas auto toimib. "Juhina on väga raske enesekindlust koguda ja oma sõitu selle järgi kohandada, sest üht komplekti teise vastu vahetades on auto täiesti teistsugune," kurtis ta.

Kui eelmisel hooajal oli Ferrari favoriit Red Bulli suurim ohustaja, siis tänavu hoitakse esimese viie etapi järel konstruktorite arvestuses Red Bulli (224 punkti), Aston Martini (102), Mercedese (96) järel 78 punktiga vaid neljandat kohta.

Individuaalselt on Sainz viies ja Leclerc seitsmes, kusjuures teenitud on vaid üks pjedestaalikoht - eelmisel etapil Bakuus oli Leclerc kolmas.