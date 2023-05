Miami kvalifikatsiooni läbis kõige kiiremini Perez

Öösel vastu pühapäeva toimunud kvalifikatsioonisõit lõpetati planeeritust varem, kui Ferrari piloot Charles Leclerc taaskord rajalt välja sõitis. "Lubamatu on teha sama viga samas kurvis kaks korda. Ma olen tõesti endas pettunud," ütles Leclerc pärast kvalifikatsioonisõitu.

Sergio Perez sõitis välja kõige kiireima aja 1.26,841 ning stardib pühapäevasel põhisõidul esikohalt. Mehhiklase jaoks on see karjääri kolmas kvalifikatsiooni esikoht.

Perezi kõrvalt stardib Fernando Alonso (Aston Martin; +0,361), kolmandalt kohalt läheb Carlos Sainz Jr. (Ferrari; +0,508), teisele reale mahtus veel mõnevõrra üllatuslikult taanlane Kevin Magnussen (Haas; +0,926). Lewis Hamilton alustab pühapäeval 13. kohalt, mis on tema karjääri halvim stardipositsioon Ameerikas toimunud etappidel.

Miami etapil on suurt kõneainet pakkunud rajakate, mis on tavalisest tunduvalt libedam. Diskussioonile lisandus kvalifikatsioonis veelgi jutupunkte, kui muuseas libastus kiirel ringil Max Verstappen, kes tänu Leclerci avariile ei saanudki lõpuks puhast ringi sõita. Hooaja liider peab pühapäeval alustama üheksandalt positsioonilt.

Miami põhisõit algab Eesti aja järgi pühapäeval kell 22.30.

That's one tasty looking grid for Sunday #MiamiGP #F1 pic.twitter.com/p0sGFaNHmS