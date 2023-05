Tartu Ülikool viigistas Pärnu Sadamaga poolfinaalseeria

Tartu Ülikool alustas mängu 9:2 spurdiga ning asus esimesel veerandajal 16:9 juhtima. Seejärel sai suurepäraselt mängu käima Mihkel Kirves, kes tõi Pärnu kaotusseisust välja ning viis meeskonna avaveerandi lõpuks 30:26 eduseisuni. Tasavägise teise veerandaja jooksul ei suutnud kumbki meeskond ette rebida ja poolajale mindi Pärnu 49:46 eduseisul.

Kolmandal veerandajal asus Pärnu 57:50 juhtima, misjärel pani Tartu Ülikool kokku 18:2 vahespurdi, et hoopis ohjad võtta. Üheksapunktiline eduseis püsis veerandaja lõpuni.

Otsustaval veerandajal lihvis Pärnu kuus minutit enne mängu lõppu vahe kahe punkti peale, kuid Tartu vastas sellele taas võimsa vahespurdiga, mille abil saavutasid kaks minutit enne mängu lõppu kümnepunktilise eduseisu. Mängu lõpuks paisus vahe 14-punktiliseks ja Tartu Ülikool viigistas 95:81 võiduga poolfinaalseeria.

Võitjate eest oli parim Ty Gordon 25 punkti, kuue lauapalli ning nelja resultatiivse sööduga. Andrii Voinalovitš toetas toetas 18 punktiga, Hendrik Eelmäe lisas 17 silma ja Leemet Böckler panustas 15 punktiga.

Tartu Ülikooli eest naasis platsile Märt Rosenthal, kellel diagnoositi aprilli alguses jalalaba väsimusmurd. Rosenthal lõpetas viie punktiga, aga ütles, et kõige tähtsam on tema panus kaitses. "Mul on rõõm olla tagasi väljakul, et aidata satsi. On küll näha, et see võtab natuke aega, kuni saan tagasi enda enesekindluse ja tunde, aga kõige olulisem on, et saan kaitses meeskonda aidata. Täna suutsin seda ka mingil määral teha," ütles Rosenthal ERR-ile.

"Oluline on see, et saime koduväljakueelise tagasi. Meil on see aasta kodumängudega probleeme olnud, tuleb teha kõvasti parem mäng, kui tegime esimese. See oli natuke naeruväärne, nii kehvasti mina ei mängi ja tulge ainult Tartusse - näitame, et suudame samamoodi mängida," sõnas Tartu Ülikooli tagamängija.

Mihkel Kirves sai Pärnu eest hakkama võimsa kaksikduubliga, lõpetades mängu 31 punkti ja 14 lauapalliga. Paraku jäi tema sõnul kaitses väheks. "Lasta endale kodusaalis panna 95, see on väga palju. Nii ei saa võita, see ei ole meie mäng," ütles Kirves ERR-ile.

"Siin oli teada, et kumb rohkem kaitses stoppe saama hakkab, see võidab. Tuleb vähemalt neli mängu kindlalt, saame kodusaalis kindlalt ühe mängu veel. Lähme esmaspäeval Tartusse võitlema ja võitma," lisas Pärnu ääremängija.

Esimese kohtumise võitis Pärnu 71:56. Kolme võiduni peetava seeria kolmas kohtumine toimub esmaspäeval, 8. mail Tartus.