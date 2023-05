Pärnu Sadam röövis Tartu Ülikoolilt kohe koduväljakueelise

Pärnu käes oli initsiatiiv suurema osa avaveerandist ja teise poolaja alguses kasvatati edu enam kui kümnele punktile. Viimasel perioodil tartlastel enam lähemale murda ei õnnestunudki.

Pärnu paremad olid Isaiah Hart 15 ning Sverre Aav ja Matt McCarthy 14 punktiga. Ainsa tartlasena jõudis kahekohalise isikliku punktiskoorini 13 silma visanud Ty Gordon.

Kumbki meeskond ei hiilanud visketabavusega, näiteks Tartu tabas kodusaalis kaugviskeid vaid 3/22.

"Uus seeria, alguses väike kramp sees. Siis hakkasid visked kukkuma ja saime minema," lausus Aav ERR-ile. "Enne mängu saigi rõhutatud, et kindlasti on seeria võti meie kaitsemäng. See toimis üsna hästi, suutsime nad 56 punkti peal hoida ja omad visked ära panna."

Aava sõnul teadsid nad, et vastaste liidrid Gordon ja Tomaš Pavelka tuleb kinni võtta. "Meie ülesanne oligi neid pidurdada ja las teised viskavad," lausus ta. "Täna see õnnestus, aga reedel kindlasti see nii lihtne ei ole. Peame taas topelt valmis olema."

Põhihooajal oli Tartu võitnud mõlemad omavahelised mängud, kuigi võõrsil alles lisaajal. Kolme võiduni peetava seeria teine kohtumine toimub reedel, 5. mail Pärnus.