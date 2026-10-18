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Valküürid võitsid Ballhallas finaalseeria rabeda avamängu

Korvpall
Gabby Williams
Gabby Williams Autor/allikas: SCANPIX/AFP
Korvpall

Naiste korvpalli profiliiga WNBA finaalseeria avamängu võitis Golden State Valkyries, kes alistas laupäeval kodusaalis Atlanta Dreami 68:64.

Finaalseeria rabedas avamängus lõpetasid külalised rahvasuus Ballhalla nime all tuntud hallis avaveerandi 11:0 vahespurdiga, aga kodunaiskond võitis siis teise veerandaja 28:17 ja avapoolaja 42:39. Kolmandal veerandajal viskasid valküürid siis vaid üheksa punkti ning otsustava kümne minuti alguses läks Atlanta 58:51 juhtima.

Teisel poolajal kokku vaid sada sekundit juhtinud Golden State lõpetas mängu seitsme järjestikuse punktiga, millest kuus viskas võimsa mängu teinud ja kokku 26 punkti kogunud Gabby Williams. "Kuigi olime paar minutit enne mängu lõppu kaotusseisus, oli meil mäng ikkagi peos, sest pidime lihtsalt kaitses oma ära tegema. See on kogu hooaja jooksul olnud meie leib," kinnitas Williams pärast võitu.

Põhihooajal liiga parimaid kaitsenumbreid näidanud Golden State ei lubanud otsustaval veerandajal Atlantal anda ühtegi resultatiivset söötu ja blokeeris viis vastaste viset. Dream ei tabanud viimase kolme minuti jooksul oma seitsmest viskest ühtegi.

Rünnakuilu laupäeval palju ei pakutud, Golden State tabas oma 78 viskest 25 (32%), külaliste viskeprotsent oli ühe võrra parem, aga nende 25 kaugviskest läbis rõnga vaid neli. Lauavõitluse 41:35 võitnud Valkyriesi kasuks ei visanud peale Williamsi (8/22) keegi teine enam kui üheksa punkti; Allisha Gray oli Atlanta resultatiivseim 19 punktiga ning Angel Reese sai 14 punkti ja 12 lauapalliga kirja kaksikduubli.

Nelja võiduni peetava finaalseeria teine kohtumine toimub teisipäeval samuti Californias.

Toimetaja: Anders Nõmm

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