Legia teenis kodupubliku ees napi võidu

Eelmises liigamängus kindla kaotuse saanud Legia alustas kohtumist suurepäraselt ja läks avaveerandil kümnega juhtima ning poolajapausile üheksapunktilise eduga. Kolmandal veerandil paisus edu ka 12-punktiliseks, aga Wloclaweki klubi tegi otsustava veerandi alguses 7:0 spurdi ning jõudis taas kahe silma kaugusele.

Otsustavad hetked kujunesid pingeliseks ja külalised jõudsid kuus sekundit enne mängu lõppu ka ühe punkti kaugusele, misjärel eksis Legia kahel vabaviskel, kuid külalistel ei õnnestunud võimalust ära kasutada ja Legia sai 73:72 (19:14, 27:23, 11:12, 16:23) võidu.

Ameeriklane Daniels Arguster kogus võidumängus 22 punkti, seitse lauda ja neli korvisöötu, kaasmaalane Zach Freemantle tegi 16 punkti ja 12 lauapalliga kaksikduubli. Anwili parim oli 18 punkti visanud Samuel Thomas Hines, belglane Emmanuel Lecomte lisas 17 punkti, viis lauapalli ja neli korvisöötu.

Rannula pani Markus Ilveri platsile 20 ja pooleks minutiks, aga ääremees skooriarvet ei avanud ja sai kirja kaks vaheltlõiget ning ühe resultatiivse söödu.