Leclerc oli Bakuus kiireim ka uues sprindikvalifikatsioonis

Bakuu etapp on vormel-1 hooaja esimene, kus oli kavas ka sprindisõit. Sellest hooajast rakendatud formaadimuutus näeb ette, et reedeses kvalifikatsioonisõidus pannakse paika pühapäevase põhisõidu järjestus ning laupäeval peetakse kaks sprindisõitu, millest esimene on kvalifikatsioon.

Reedel oli kvalifikatsiooni kiireim Charles Leclerc (Ferrari), kelle jaoks oli see kolmas järjestikune võit Aserbaidžaani kvalifikatsioonis. Leclerc jätkas head hoogu ka laupäevases sprindikvalifikatsioonis, kus sai parimaks ajaks kirja 1:41.697, aga lõpetas sõidu õnnetusega, milles vigastas masina esitiiba.

Leclercile järgnesid kaks Red Bulli pilooti: Sergio Perez (+0,147) ja Max Verstappen (+0,290). Neljandana lõpetas Mercedese piloot George Russell (+0,555) ning viiendaks jäi Leclerci tiimikaaslane Carlos Sainz (+0,590). Kolmandale stardirajale mahtus veel Lewis Hamilton (Mercedes; +0,805).

Laupäevane sprindisõit algab kell 16.30.