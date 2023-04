Kanepi saab tiitlikaitsja loobumise tõttu uue vastase

Eesti esireket Kaia Kanepi (WTA 63.) pidi avaringis kohtuma ameeriklanna Shelby Rogersiga (WTA 38.), kuid Jabeuri loobumise tõttu tõusis Rogers asetatud mängijate hulka. Sellest tulenevalt saab Kanepi uue vastase, kelleks on kvalifikatsiooniturniirilt edasipääseja või nn lucky loser. Kanepi avaringi vastane selgub teisipäeva jooksul, kui kõik kvalifikatsioonimängud on peetud. Eestlanna tuleb väljakule kolmapäeval.

33. asetuse saanud Rogers on nüüd samas tabelipooles koos Anett Kontaveidiga (WTA 87.). Kontaveit alustab turniiri tšehhitari Karolina Muchova (WTA 52.) vastu ning edu korral on eestlanna teise ringi vastaseks 31. asetusega Irina-Camelia Begu (WTA 35.). Kontaveit võib Rogersiga kohtuda kolmandas ringis.

Kontaveidi ja Muchova kohtumine toimub teisipäeval algusega kell 14.00.