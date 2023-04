Kanepi ja Kontaveit said teada esimese ringi vastased

Kanepi läheb esimeses ringis vastamisi ameeriklanna Shelby Rogersiga (WTA 40.), kes on omavahel kohtunud seni kolmel korral ja kaks korda on jäänud peale eestlanna - just saviväljakuturniiridel. Viimati kohtuti aasta eest Charlestonis, kus Kanepi võitis 6:7 (2:7), 7:5, 6:2.

Kanepi aasta pole WTA turniiridel lihtsalt kulgenud, sest alates Austraalia lahtistest on ta viis korda järjest piirdunud avaringiga. Rogers on olnud mõnevõrra edukam, alistades veebruaris Abu Dhabis ka Kontaveidi - tõsi, eestlanna loobus kolmandas setis.

Kontaveit kohtub Madridi turniiri avaringis tšehhitar Karolina Muchovaga (WTA 52.), kellele eestlanna on kaotanud mõlemad senipeetud matšid. Mõlemad jäävad aga 2019. aastasse, kus Muchova võitis nii Prantsusmaa lahtistel kui ka Wimbledonis.

Kui Kontaveit tuleb pärast vigastuspausi tagasi WTA turneele, olles hiljuti esindanud Eesti koondist Billie Jean Kingi karikaturniiri kohtumistes, siis Muchova mängis hiljuti viis ringi nii Indian Wellsi kui ka Miami WTA 1000 kategooria turniiridel.

Maailma edetabelis positsioone loovutanud eestlannadel turniiritabelis asetust pole ja paigutatud mängijad alustavad teisest ringist. Nii ootab Kanepit edu korral ameeriklanna Coco Gauff (WTA 6.), Kontaveit läheks aga vastamisi Irina-Camelia Beguga (WTA 37.).