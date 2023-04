Medvedev lülitas dramaatilises kohtumises Zverevi konkurentsist

Üle kolme tunni kestnud dramaatilises maratonmängus alustas hästi Zverev, võites avaseti 6:3. Sakslane saavutas teises setis 3:1 eduseisu, kuid Medvedev tuli kaotusest välja ja viis 7:5 setivõiduga kohtumise otsustavasse kolmandasse setti.

Ligi poolteist tundi kestnud kolmandas setis vahetasid mängijad geimivõitusid kuni kiire lõppmänguni, kus Medvedev päästis kaks matšpalli ning pööras siis seisu enda kasuks, et pälvida 9:7 lõppmänguga matšivõit.

"See oli hullumeelne matš," ütles Medvedev pärast kohtumise lõppu. "Tal oli kaks servi, et matš lõpetada, ilmselt oleks ta pidanud paremini hakkama saama, aga need on liivaväljakud. Vaatasin enne sel turniiril osalemist palju tennist ja nägin, et sa võid igal hetkel tagasi tulla. Serv ei loe nii palju ja kohe kui keegi läheb natuke pingesse, võib matš sekundiga ümber pöörduda. Ja mul õnnestus seda teha."

Zverev ja Medvedev on kohtunud 14 korral, venelane on pärast neljapäeva õhtul toimunud matši võitnud kaheksal korral. Medvedev kohtub turniiri poolfinaalis 19-aastase taanlase Holger Runega (ATP 9.), kes pääses poolfinaali loobumisvõiduga.