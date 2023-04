Baskonia tõusis Raieste ja Kotsari toel liigas esimeseks

Baskonia saavutas poolajapausiks seitsmepunktilise eduseisu, mida nad enam mängu vältel ei loovutanud. Otsustaval veerandajal paisus Baskonia eduseis 18-punktiliseks ning lõpuks saavutas meeskond enda hooaja 22 võidu, tõustes sellega Hispaania korvpalli kõrgliiga hooajatabelis esimeseks. Viimati tundis Baskonia koduses liigas kaotusvalu 22. jaanuaril.

Sander Raieste oli platsil pea 25 minutit, mille jooksul skooris viis punkti, haaras kuus lauapalli, jagas ühe resultatiivse söödu ja tegi ühe vaheltlõike. Maik-Kalev Kotsar mängis võidumängus ligi 11 minutit ning panustas nelja punktiga. Võitjate eest oli resultatiivseim Max Heidegger 22 punktiga, kaotajate eest viskas Jerrick Harding 24 punkti.

Baskonia on Hispaania liigas sel hooajal võitnud 22 mängu ja kaotanud neli. Hooajaga on nad kogunud 44 punkti, kaks enam kui teisel kohal asetsevad Madridi Real ning Barcelona. Baskonia kohtub 13. aprillil Euroliigas Olympiakosega, Hispaania kõrgliigas on neil järgmine mäng 16. aprillil Tenerife vastu.