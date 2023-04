Enden: Kotsarile annaks esimese Euroliiga hooaja eest viie

Korvpalli Eesti meistriliigas on peetud veerandfinaalide avamängud, kus seeriat alustasid võidukalt nii Viimsi, Rapla, Tartu Ülikool kui ka Kalev/Cramo, kes pidi Tallinna Kalev/Audentese vastu omajagu vaeva nägema.

"Play-off'is on tähtis võit, tuleb ta raskelt või kergelt, see pole nagu oluline. Kalev/Cramol on olnud pikk ja pingeline hooaeg, sellisel hooajal tulevad ikka mõõnaperioodid sisse ja ilmselt neil on see nüüd tulnud. Oleks see tulnud mõni kuu tagasi, poleks nad EuroCupis nii kaugele jõudnud ja ma arvan, et see võib-olla ongi hea, et nüüd tuli," ütles Heino Enden.

"Tuletan meelde korduvalt [Kalev/Cramo peatreeneri] Heiko Rannula poolt öeldud väljendit, et meil on täitsa tavalised mängijad meeskonnas ja tegelikult eks ta nii ongi. Kalev on mänginud väga hästi ja stabiilselt ja kuskil see mõõn peab tulema. Seal ikkagi on mängijad, kui nende miinused, tugevused ja nõrkused lahti hammustada, mida vastased on ka viimasel ajal teinud, siis Kalev on haavatav," lisas Enden.

Endine korvpallur ütles, et ei näe Eesti meistriliiga veerandfinaalides üllatusi juhtumas ja tema sõnul peaksid soosikud Viimsi, Tartu Ülikool ja Rapla edasi pääsema. Enden lisas, et Viimsi näitas aprilli alguses korvpalli Eesti-Läti liigas Ukraina tippklubi Prometei vastu, et nad võivad kõiki üllatada.

Enden: Kotsaril oleks paremaid söötjaid vaja

Eesti korvpallurite Maik-Kalev Kotsari ja Sander Raieste koduklubi Baskonia langes reede õhtul Euroliiga konkurentsist, samuti katkes pühapäeval meeskonna pikk võiduseeria Hispaania kõrgliigas.

Enden ütles, et Euroliiga on sel aastal raskesti ennustatav olnud ning Baskoniale võis saada saatuslikkus võitluslikkus, mida just Kaunase Žalgiris Euroliiga põhiturniiri viimases voorus näitas. Samaväärselt tugevas Hispaania kõrgliigas on Baskonia Endeni sõnul väga hästi mänginud, kuid võiduseeria lõpetanud mängus jäi puudu kaitsest.

Maik-Kalev Kotsar tegi Baskonia eest Euroliigas kaasa 34 kohtumist ning viskas keskmiselt mängus 9,3 punkti, haaras 4,3 lauapalli ning jagas 1,4 resultatiivset söötu. Raieste numbrid olid tagasihoidlikumad, 24-aastane eestlane tegi kaasa 19 mängu.

Enden kiitis Kotsari korvpalli IQ-d ja ütles, et dünaamiline keskmängija ei aja liialt punkte taga. "Tema kasutegur oleks veel suurem, kui ta mängiks sellises meeskonnas, kus need tagumised ääred oskaks pikkadele paremini sööta, leiaks tead rohkem," sõnas Enden, lisades, et annaks ise Kotsarile esimese Euroliiga hooaja eest hindeks viie.