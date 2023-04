Andres Toobal: Tartu oli kuni hooaja lõpuni teistest natukene üle

Kas sa oled juba Eesti meistritiitliga harjunud?

Seda on päris raske öelda, sest see tuli suhteliselt ootamatult ja kiiresti. Eks see võtab veel mõne päeva aega.

Kas kodust võrkpallihooaega jääb defineerima ka mingisugune tähelepanek või sündmus?

Kindlasti see, et Tartu Bigbank oli kuni hooaja lõpuni teistest natukene üle. Võru tegi lõppkokkuvõttes pigem hea hooaja, kuigi neil oli vahepeal pikem kaotusseeria. Pärnu tegi ka üllatusi, näiteks alistas meid. Hooaeg oli tõusude ja mõõnadega, aga kokkuvõttes oli küllaltki huvitav kodune hooaeg.

Nii Balti liigas kui ka Eesti meistrivõistlustel mängib neli klubi. Kas probleem on selles, et meil on vaid neli klubi või milleski muus?

Võib-olla mängijaid leitakse, aga viimastel aastatel pole olnud raha, mis hoiaks võistkondi professionaalsetena. Tihtipeale ei taha poolamatöörid võtta seda kohustust, mida läheb kõrgliigas mängimiseks vaja.

Probleem on pigem selles, et kuna on ainult neli võistkonda, siis konkurents pole tihe. Tänavuse hooaja alguses räägiti, et Selver/TalTech ja Tartu Bigbank on teistest natukene paremad ning Pärnu ja Võru on pigem tagapool. Neli meeskonda ei tekita erilist konkurentsi.

Sa oled ka Eesti naiste koondise abitreener.

Eks mõned koosolekud on vahepeal olnud. Praegu valmistun 24. aprillil algavaks koondiselaagriks. Mõtted hakkava sinnapoole minema, aga enne proovin puhata.

Naiste EM-finaalturniir on tulemas. Kas sa tunned ka seda võbinat?

Võbinat ei ole veel tekkinud. Treeneritel ei teki seda nii palju kui mängijatel, kellele see on kindlasti tähtsam.

Tuleme korra meeste juurde tagasi. Keda sina tooksid välja? Kes astus sammu edasi?

Tahan ikka enda mehi kiita. Kindlasti Marx Aru, kes tegi korraliku sammu just hooaja lõpus. Mõned noored on veel, kes on oma taset tõstnud, aga kindlasti ootame paremat.

Kas naiste koondise nimekiri on valmis?

Oleme selle nimekirja läbi käinud. Kuna seda pole veel avalikustatud, siis ei tahaks midagi välja öelda. Kutsed on välja jagatud ja mängijatega on räägitud. Kindlasti on palju mängijad Eesti liigast.