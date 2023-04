Orav: kartsime peatreenerit liiga palju, et mäng käest anda!

Nii teise kui kolmanda geimi alguses läks Selver/TalTech suureskooriliselt ette, tuues tabloole vastavalt seisu 9:1 ja 9:2, aga Tartu suutis mõlemad geimid võita ja 2:1 ette minna. Kaks viimast geimi kuulusid aga võõrustajatele ja nii võideti ka meistritiitel.

"Ma ei oskagi midagi öelda! Kui sa suudad sellised eduseisud maha mängida, peab võib-olla natuke tuhka pähe raputama. Me võib-olla kartsime [peatreener Andres Toobalit] natuke liiga palju, et see mäng käest ära anda," naeris Selver/TalTechi kasuks lõpuks 26 punkti toonud Oliver Orav.

"Ma olen tõesti kõige hirmsam treener!" ütles Toobal kõrvalt. "Pigem olin see mees, kes ütles, et kui suudame 9:1 eduseisu tekitada, suudame ka rasketest olukordadest ise välja tulla. Tõusud-mõõnad, aga lõpuks loeb, kes viimase punkti ära teeb. Vastane tegi mängu põnevaks, me ei olnud vangerdustele valmis, aga lõpus näitasime jällegi sisu. Kui hakkame ühtselt hingama ja ühtselt pallidele järele minema, läheb kõigil meiega raskeks."

Tartu poolelt pidas kolmapäeval karjääri viimase mängu libero Rait Rikberg. "Miks seeria nii läks - me ei olnud kahes esimeses mängus valmis niimoodi võitlema nagu olime valmis kahes viimases mängus. Nendes jäi ka natuke puudu, aga vähemalt kaks viimast mängu pingutasime nii, kuidas meil sees oli. Seekord hõbemedal, oleme selle üle ka uhked," tõdes Rikberg.