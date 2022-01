Eesti võõrustab 2023. aastal naiste võrkpalli EM-i

Eesti võrkpalli liidu president Hanno Pevkur avaldas reedel, et Eesti on üks 2023. aasta naiste Euroopa meistrivõistluste korraldajamaa.

"Sellel nädalal kirjutasime Euroopa võrkpalliliidu (CEV) presidendi Aleksandar Boricicga alla lepingule, et 2023. aastal toimub Tallinnas naiste võrkpalli Euroopa meistrivõistluste turniir. Täpsed kuupäevad pole veel selgunud, kuid turniiri toimub augusti lõpus või septembri alguses," rääkis Hanno Pevkur.

"Naiste EM-turniir toimub samas formaadis nagu sügisel meeste EM-turniir. Ma ei tohi kahjuks välja öelda ülejäänud korraldajaid, aga Eesti korraldab ühe alagrupi. Lisaks Eestile on alagrupis veel viis koondist ja Eestil on võimalus valida üks vastane. Selleks peame ära ootama kvalifikatsiooni ja valikmängud, et nende hulgast valida ühe vastase," ütles Pevkur.

"Meil on väga hea meel, et sügisel tulid fännid Saku Suurhalli ja see andis väga suure panuse selleks, et see turniir õnnestuks. Meeste turniiril kõik laabus ja rahvusvahelised hindajad, kes turniiri tulid vaatama, andsid meie korraldatud turniirile väga kõrge hinnangu," märkis Pevkur.

"Muretsen natukene, milline on meie tervise olukord 2023. aastal. Ma väga loodan, et fännid saavad tulla Saku Suurhalli. Meie naiskonna mängijad ja fännid väärivad seda, et inimesed saaksid saali tulla. Kõigil spordisõpradel on põhjust 2023. aastal tulla Saku Suurhalli ja nautida tipptasemel võrkpalli, sedapuhku naiste esituses," lisas Pevkur.

"Ainuüksi korraldamise tasu on 650 000 eurot. Selle raha oleme valitsuselt saanud ja selle kanname kohe CEV-ile edasi. Puhas korralduse eelarve on umbes miljon eurot. Selle rahaga on meid toetanud erapartnerid, Tallinna linn ja ka riik on lubanud appi tulla. Loomulikult sõltub publikust ka väga palju, kuna piletiraha on väga suur osa eelarvest," rääkis Pevkur.