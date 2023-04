Aganits: suutsime olla kannatlikud ja oma võimalusi oodata

"Täpselt kümme aastat tagasi võitsin oma viimase Eesti meistritiitli ja nüüd on see siis teine. Kõik tiitlid on õigesti jaotunud: Tartu oli hooaja vältel parem, aga tundub, et me oleme seeriameeskond. Nii poolfinaalis kui finaalis suutsime olla kannatlikud, oodata oma võimalusi," rääkis Aganits ERR-ile.

207-sentimeetrine Aganits on võrkpalli mänginud viie välisriigi seitsmes erinevas klubis, lõppenud koondisesuvi jäi tal põlveravi tõttu vahele.

"Igal pool ajastatakse vormi vastavalt sellele, kui on tiitlid mängus. Kevadel on jagamisaeg, siis tuleb kõige teravamas vormis olla. Pärast vahelejäänud suve koondises ja enda põlveprobleemidega tegelemist on seis praegu parem kui sügisel," kinnitas temporündaja.