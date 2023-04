Thunder lülitas olulise võiduga Jazzi play-in koha konkurentsist

Kohtumine Thunderi ja Jazzi vahel algas tasavägiselt, kuid pärast 10:8 eduseisu ei juhtinud Jazz enam kordagi mängu. Thunder lõpetas avaveerandi seitsmepunktilise eduseisuga ja jõudis teisel veerandil 16 punktiga ette, kuid Utah lihvis vahe poolajaks kolme peale.

Teine poolaeg jätkus Thunderi juhtimisel ning pärast tasavägist kolmandat veerandit sai Oklahoma City meeskond hoo sisse ja ei andnud otsustaval veerandil Utahile võimalust. Thunderi suurim edu viimasel veerandajal oli 20 punkti ning sellest kaotusseisust välja tulemiseks Jazzil jõudu ei jätkunud.

Kanada mängumees Shai Gilgeous-Alexander panustas Thunderi võidumängus 22 punkti, seitsme lauapalli ja seitsme resultatiivse sööduga. Kokku skoorisid seitse Thunderi mängijat üle kümne punkti, Josh Giddey panustas 17 punkti, kaheksa lauapalli ja kaheksa resultatiivse sööduga. Kaotajate poolt oli parim Kris Dunn, kes kogus mängu lõpuks 22 punkti, kaheksa resultatiivset söötu ja seitse lauapalli.

Thunder on mäng enne põhihooaja lõppu 39 võiduga läänekonverentsi kümnendal ehk viimasel play-in turniiri kohal. Kaotusega langes Utah Jazz võitlusest, milles on alles jäänud vaid Dallas Mavericks, kes on Thunderist ühe võidu kaugusel. Mavericks mängib öösel vastu laupäeva ellujäämise nimel Chicago Bullsi vastu.

Idakonverentsis on kõik play-off meeskonnad selgunud, kuid Brooklyn Nets ja Miami Heat selgitavad veel välja, kes pääseb konverentsi kuuendana otse play-off'i ja kes seitsmendana play-in turniirile. Nets on 80 mängust võitnud 44, Heat omakorda 43.

NBA põhihooaeg lõpeb suurejoonelise mänguõhtuga 9. aprillil, kui võistlustulle astuvad kõik 30 meeskonda. Eesti aja järgi mängitakse kaheksa mängu kell 20.00 ja seitse mängu kell 22.30.

Teised tulemused:

Orlando Magic - Cleveland Cavaliers 94:118

Philadelphia 76ers - Miami Heat 101:129

San Antonio Spurs - Portland Trail Blazers 129:127

Phoenix Suns - Denver Nuggets 119:115