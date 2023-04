Warriors tegi punktirekordi, Minnesotas keesid tunded üle

Sel hooajal omajagu probleeme lahendama pidanud Golden State Warriors jättis enda kiireima alguse hooaja viimaseks päevaks, kui panid Portland Trail Blazersi vastu esimese veerandajaga tabloole lausa 55 punkti, mis on NBA ajaloo suurim avaveerandi punktisaak. Warriors skooris mängu lõpuks 157 punkti ja alistas Portlandi 56 punktiga.

Warriors tabas esimesel veerandil lausa 12 kaugviset, millest viis tulid Klay Thompsonilt ja neli Jordan Poole'ilt. Mängu lõpuks oli resultatiivseim siiski Stephen Curry 26 punktiga, Moses Moody lisas omalt poolt 25 punkti, Poole panustas 21 silmaga ja Thompsoni arvele jäi 20 punkti.

Läänekonverentsis hooaja kuuenda kohaga lõpetanud Golden State (44-38) kohtub play-off'i esimeses ringis suurepärase hooaja teinud Sacramento Kingsiga (48-34), kes pidi enda viimases kohtumises tunnistama läänekonverentsi esinumbri Denver Nuggetsi (53-29) 109:95 paremust.

Minnesota Timberwolves lõpetas põhihooaja koduväljakul New Orleans Pelicansi vastu. Kuigi Minnesota alistas Pelicansi 113:108, tuli Minnesota võidust välja enamate küsimustega, kui arvata oleks olnud.

Teisel veerandajal võeti mängus aeg maha ning Minnesota mängijad kogunesid pingi juurde, et taktikat arutada. Arutelu kujunes tuliseks ning lõppes sellega, et kolmekordne aasta kaitsemängija Rudy Gobert lõi meeskonnakaaslast Kyle Andersoni. Gobert saadeti riietusruumi, kuid Anderson ütles pärast mängu, et asi oli lihtsalt tahtmises mäng võita. Gobert kirjutas sotsiaalmeedias, et emotsioonid said temast võitu.

Pärast emotsionaalset kähmlust meeskonna pingil lõpetas Timberwolves siiski poolaja kaheksapunktilise eduseisuga. Riietusruumi kõndides otsustas Jaden McDaniels aga end välja elada ning lõi rusikaga vastu seina. Pärast mängu teatati, et noor mängumees tegi selle otsusega paremale käele tõsiselt liiga ning mängu ta lõpetada ei saanud.

Põhihooaja läänekonverentsi kaheksandana lõpetanud Timberwolves (42-40) kohtub play-in turniiris Los Angeles Lakersiga, kes lõpetas hooaja 128:117 võiduga Utah Jazzi vastu. LeBron James panustas 36 punkti, kuue lauapalli ning kuue resultatiivse sööduga.

Kuigi Dallas Mavericksi liikmed ja esindajad on öelnud, et otsus jätta hooaja viimastes mängudes Luka Doncic ja Kyrie Irving pingile ei tulenenud tahtest parandada enda asetust hooajajärgses draft'is, teatas NBA, et on algatanud meeskonna osas uurimise. Mavericks kaotas enda hooaja viimase mängu San Antonio Spursile 117:138.

NBA hooaeg jätkub play-in turniiriga öösel vastu neljapäeva, kui omavahel lähevad vastamisi Miami Heat ja Atlanta Hawks ning Los Angeles Lakers ja Minnesota Timberwolves. Play-off turniir algab 15. aprillil kell 20.00, kui kohtuvad Philadelphia 76ers ja Brooklyn Nets. 76ers alistas pühapäeva õhtul Netsi 134:105.

Hooajajärgse turniiri esimesed paarid:

Play-in turniir:

Los Angeles Lakers - Minnesota Timberwolves (võitja pääseb play-off'i)

New Orleans Pelicans - Oklahoma City Thunder (võitja kohtub Lakers -Timberwolves kaotajaga)

Miami Heat - Atlanta Hawks (võitja pääseb play-off'i)

Toronto Raptors - Chicago Bulls (võitja kohtub Heat - Hawks kaotajaga)



Play-off turniir:

Denver Nuggets - (läänekonverentsi play-in'i teine võitja)

Memphis Grizzlies - (Lakers - Timberwolves võitja)

Phoenix Suns - Los Angeles Clippers

Sacramento Kings - Golden State Warriors

Milwaukee Bucks - (idakonverentsi play-in'i teine võitja)

Boston Celtics - (Heat - Hawks võitja)

Cleveland Cavaliers - New York Knicks

Philadelphia 76ers - Brooklyn Nets

THE BRACKET IS SET pic.twitter.com/j7Dn0yxXyy — NBA (@NBA) April 9, 2023

Teised tulemused:

Oklahoma City Thunder - Memphis Grizzlies 115:100

Phoenix Suns - Los Angeles Clippers 114:119

Boston Celtics - Atlanta Hawks 120:114

Chicago Bulls - Detroit Pistons 103:81

Cleveland Cavaliers - Charlotte Hornets 95:106

Miami Heat - Orlando Magic 123:110

New York Knicks - Indiana Pacers 136:141

Toronto Raptors - Milwaukee Bucks 121:105