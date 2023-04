Sündmusterohke Austraalia GP võitis Verstappen

Esikohalt alustanud Verstappenist said esimesel ringil mööda Mercedese piloodid George Russell ja Lewis Hamilton. Charles Leclerc (Ferrari) sõitis kohe esimesel ringil kokku Lance Strolliga (Aston Martin) ning pidi võistluse katkestama.

Turvaauto lahkus kolmandaks ringiks rajalt, kuid võistlus jätkus probleemideta vaid neli ringi, sest seitsmendal ringil kaotas Alexander Albon (Williams) oma auto üle juhitavuse ning sõitis vastu rajapiirdeid. Punane lipp peatas võistluse 15 minutiks.

Pärast pausi haaras Verstappen Hamiltonilt liidrikoha. Russelli suurepäraselt alanud võistlus sai õnnetu lõpu, sest 18. ringil süttis tema vormel ootamatult põlema, õnneks pääses britt hirmuäratavast olukorrast vigastusteta.

