Andres Toobal: kõik saavad aru, et tehtud pole veel midagi

Selver/TalTech on nelja võiduni peetavat finaalseeriat juhtimas mängudega 3:0, viimati saadi Tartust jagu 3:2, esimene mäng võideti 3:0 ja teine 3:1.

Bigbanki meeskonna peatreener Alar Rikberg ütles, et tema mingeid kardinaalseid muudatusi teha ei plaani. "Esmaspäeval puhkasime, täna tegime jõudu ja õhtul on pallitrenn. Kahe mängu vahel on nii vähe aega, et mingeid suuri muudatusi mul enam plaanis teha pole. Liigume oma tavalises rütmis."

"Seeria kolmas mäng oli esimene finaalivääriline mäng, kus andsime korraliku lahingu ja kus oli palju pikki ja võitluslikke pallivahetusi," jätkas Rikberg. "Otsustavaks sai neljanda geimi lõpp, kus suutsime edu maha mängida ja viiendas geimis Andri Aganitsa serviseeria. Seal jäime algul hätta rünnakute lahendamisega ja seejärel vastuvõtul," vaatas juhendaja tagasi eelmise kohtumise võtmehetkedele.

Selver/TalTechi peatreener Andres Toobali sõnul on mängijad tahtmist täis. "Eile õhtul tegime kergema taastava trenni, mehed on tahtmist täis ja meeskonnas on hea vaib. Isegi Denis Losnikov tegi esimesi hüppeid ja liikumisi ja on näha, et kõik on valmis meeskonna eest välja astuma. Viimane 3:2 tulemus on selles vaates hea, et oli vaja kõvasti vaeva näha ja eks see teeb ka valvsaks meid, et midagi niisama oodates ei juhtu," rääkis juhendaja.

"Kõik saavad aru, et tehtud pole veel midagi ja püüame endiselt oma rida ajada, mõtlemata, millises faasis see seeria on. Kui on vaja mängida viiendat, kuuendat või seitsmendat mängu, peame valmis olema," lisas Toobal.

Vajadusel peetakse viies kohtumine Tartus 9. aprillil kell 17.00, kuues Tallinnas 12. aprillil kell 19.00 ja seitsmes 15. aprillil Tartus kell 17.00.