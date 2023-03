Maailma esireketit ei lubatud USA-sse võistlema

Teatavasti pole Djokovic end koroonaviiruse vastu vaktsineerinud, mistõttu pidi serblane eelmisel aastal vahele jätma Austraalia ja USA lahtised ning tänavu hooaja esimese kõrgeima kategooria turniiri Indian Wellsis.

Djokovic taotles taas USA-sse sisenemiseks eriluba, kuid tema avaldus jäeti vaktsineerimatuse tõttu rahuldamata. USA-sse sisenemiseks peavad välisriikide kodanikud vähemalt 10. aprillini olema koroonaviiruse vastu vaktsineeritud ja suutma seda tõendada.

"Loomulikult tahame, et Miamis mängiksid maailma parimad mängijad. Tegime kõik, mis võimalik. Üritasime valitsusega rääkida, kuid otsus polnud meie kätes," kommenteeris Miami turniiri direktor James Blake. "Meie jõudsime samasse kohta, kuhu Indian Wellsi korraldajad. Kahjuks on kogu see lugu üle meie võimete."

Tõenäoliselt naaseb Djokovic võistlustulle 9. aprillil, kui ta avab Monte Carlo Mastersil liivahooaja.