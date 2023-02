Norrie sai taas jalga vigastanud Alcarazilt revanši

Maailma teine reket Alcaraz juhtis seekordses finaalis 7:5, 3:0, 30:0, kuid Norrie võitles kõvasti ja võitis lõpuks kaks tundi ja 42 minutit kestnud kohtumise 5:7, 6:4, 7:5.

"See on väga eriline võit, eriti kuna olen sel hooajal juba paar finaali kaotanud," tunnistas Norrie, kellele see oli tänavune kolmas finaal ja esimene võit.

Võiduga maailma edetabelis koha võrra tõusnud ja 12. reketiks kerkinud Norrie on nüüd 14 finaalist võitnud viis. Liivaväljakuil sai ta enda karjääri teise turniirivõidu, neist esimene tuli mullu Lyonis ATP 250 kategooria turniiril, Rios oli aga ATP 500 kategooria turniir.

Alcaraz tunnistas pärast mängu, et vigastas jalga ja tegemist on sarnase vigastusega, mille tõttu pidi ta tänavuse hooaja alguse, sealhulgas Austraalia lahtised meistrivõistlused vahele jätma. Sel nädalal peaks Alcaraz mängima Acapulco turniiril, aga pärast finaalikaotust polnud ta kindel, kas on võimeline Mehhikos kaasa tegema.

Prantsusmaal Marseille's peetud ATP 250 kategooria turniiril võidutses poolakas Hubert Hurkacz (ATP 11.), alistades finaalis 6:3, 7:6 (4) prantslase Benjamin Bonzi, kes kerkis tänu finaalikohale edetabelis 15 kohta ja paikneb nüüd 45. real.

See oli Hurkaczi karjääri seitsmes ATP finaal ja kuues turniirivõit.