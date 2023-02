Bruus: ma ei suuda leida endas jõudu, et Eesti meistrivõistlustel võistelda

"Eesti Kergejõustikuliit on toonud avalikkuse ette uurimise, kus olen vastu oma tahtmist sattunud intriigi, milles ei tunne end kuidagi osalisena," kirjutas Bruus meediale saadetud kirjas. "EKJL-i distsiplinaarotsuse avalikustamises on mu arvates näha sportlaste ebavõrdset kohtlemist, sest kolme sportlase andmed on anonüümsed, aga minu oma mitte. Ehk siis need sportlased, kes annavad treeneri karistamiseks vajalikke ütlusi, väärivad kaitset, aga kuna mul treenerile midagi ette heita pole, siis minu kohta võib justkui kõike avaldada."

"Kinnitan, et minu ja minu treeneri Mehis Viru suhetes ei ole olnud midagi, mille pärast mina või treener peaksime häbenema," lisas Bruus. "Kahjuks tunnen ennast selles protsessis ülihalvasti ja ei suuda leida endas jõudu ja motivatsiooni, et võistelda sellel nädalavahetusel toimuvatel Eesti talvistel meistrivõistlustel. Vabandan kõikide ees, kes ootasid minu võistlemist!"

Kolmapäeval võttis Eesti Kergejõustikuliidu juhatus vastu otsuse määrata Virule kergejõustikus tähtajatu tegutsemiskeeld. Neljapäeval avaldati ka distsiplinaarkomisjoni otsus, kus on kirjeldatud kõiki Virule esitatud süüdistusi. Lisaks kõrgushüppaja Karmen Bruusile võeti menetluse käigus ütlusi ka kolmelt teiselt sportlaselt. Need varasemad õpilased süüdistasid treenerit seksuaalses ja vaimses ahistamises, ühe sportlase väitel oli ta korduvalt Viruga seksuaalvahekorras.