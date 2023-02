Tomingas karjääri parimast sõidust: suusk toimis väga hästi, kõik klappis

Eestlanna sõnul ei olnud tal enne sõitu kõige enesekindlam tunne, kuid sõidu ajal toimis suusk väga hästi ja kõik klappis.

"Tegelikkus oli oodatust kõvasti etem. Hommikul oli tunne, et läheks tapamajja. Ei olnud kõige rohkem enesekindlust täis. Suusk toimis täna väga hästi. Täna kõik klappis," ütles Tomingas peale sõitu.

Tomingase sõnul oli tal õnne ka, kuna paljud lasud olid märgi ääres.

"Rajal sain näha, et jumal hoidis mind, sest kõik lasud olid märgi ääres. Mõtlesin, et päris äge oleks neli nulli lasta täna. Tundsin, et sõidupool on täna okei. Tagantjärgi ikka mõtled, et oleks võionud seal rohkem tõugata, aga arvan, et läks kenasti," lisas Tomingas.