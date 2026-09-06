Viigipuu: oleme teinud päris palju tööd laskmiskiiruse kallal

"Kindlasti see nädalavahetus ei näita seda, mis hakkab talvel tulema või kuidas keegi talvel esineb, aga saime ülevaate tehtud tööst. Millised puudused meil on? Mis õnnestus? See oli põhiasi," lausus ta intervjuus ERR-ile.

Põhiline tagasiside seisnes selles, kuidas on toibutud mäestikulaagrist. "Mehis Udam ei startinud, kuna oli praegu ikkagi väsinud. Mõned olid täitsa heas hoos, tegid väga südikad võistlused," lausus ta.

"Laskmise poole pealt - kuna püsti oli teine päev küllaltki tuuline, siis läks rohkem reaktsioonilaskmiseks, kus on ka rohkem õnnefaktorit juures. Aga mõned väga ilusad laskmisesitused olid ja me oleme sel aastal päris palju tööd teinud laskmiskiiruse kallal, et oleksime tiirus efektiivsemad. Aga ma vaatan, et siit on ikkagi veel minna."

Algav hooaeg kulmineerub koduse MM-iga. Kuidas see mõjutab vaimset valmistumist? "Iga inimese aju on erinev ja mõtleb isemoodi. Mina võtan seda pigem kui suurt pidu ja võimalust. Ma loodan, et ka sportlased saavad oma tunnetega hakkama," vastas Viigipuu.