Tobreluts Tomingase kuuendast kohast: oleme kogu aeg suurelt unistanud

"Äge. Eks me oleme kogu aeg unistanud suurelt ja lootnud, aga esimesed sõidud tulid raskelt. Me ei tulnud väga enesekindlalt siia MM-ile. Samas enesetunne ei olnud halb, aga just see kaotus rajal oli natuke liiga suur. Me ei leidnud õiget suuska nendele oludele. Täna oli vastupidine seis. Suusk andis täna väga hästi ja see oli aluseks, võis ka tiirus eksida," ütles koondise treener Indrek Tobreluts.

Tomingas oli jõulude ajal pikalt hädas haigustega ning enesekindlus oli kadunud. Tobrelutsu sõnul aitas Anterselva laager asja veidi parandada.

"Peale jõule oli pikalt haige, võistles veel tõbisena - see tekitas ebakindlust. Nii vähe aega oli MM-ini, et väga midagi parandada enam ei olnud ja Anterselva laager lisas enesekindlust, ta sai laskekindluse tagasi. Täna tuleb kuhjaga tagasi," sõnas Tobreluts.

"Kui ta siin peale esimest võistlust ütles, et selleks ta ei treeninud suvel, siis ma arvan, et suvel oli mõtet teha küll ühtteist."