Prantsusmaa võitis meeste teatesõidu Norra ees, Eesti nelik sai 15. koha

Avavahetust sõitnud Rene Zahkna pidi avatiirus võtma ühe varupadruni, kuid teise tiiru läbis eestlane puhtalt. Zahkna andis vahetuse üle minut ja 5,1 sekundit pärast liidrit Prantsusmaad. Kristo Siimer pidi teises vahetuses käima ühe korra trahviringil, kuid raskete tuuleolude tõttu pidid väga paljud koondised trahviringe sõitma. Siimer andis vahetuse Raido Ränkelile kaks minutit ja 40,7 sekundit pärast liidrit Tšehhit. Ränkel käis kokku kolmel trahviringil ning andis vahetuse Robert Heldnale 18. kohal, 4.47,1 pärast liidrit. Heldna tõstis Eesti koondist ettepoole ja tuli üle finišijoone 15. kohal.

Norra koondise eest avavahetust sõitnud Vettle Sjaastad Christiansen oli lasketiirus raskustes ning andis vahetuse Tarjei Böle alles 59,2 sekundit pärast liidrit Prantsusmaad. Bö ega ka Norra kolmandat vahetust sõitnud Sturla Holm Lägreid ei suutnud esimestele palju lähemale tulla. Viimasesse vahetusse läks Johannes Thingnes Bö 49,5 sekundit pärast liidrit Tšehhit. Bö eksis esimeses tiirus mitmel lasul, kuid võttis püstitiirus väga kiirelt kõik viis märki alla ning suundus viimasele ringile 32,9 sekundit pärast Prantsusmaa ankruvahetust sõitnud Quentin Fillon Maillet'd. Siiski ei suutnud Bö prantslast kinni püüda ning Norra koondis pidi leppima teise kohaga.

Prantsusmaa võitis sel hooajal esimese teatesõidu ning Norra sai kaela hõbemedalid (+38,8). Pronksmedal läks Rootsi teatenelikule (+1.39,9). Sõitu vahepeal juhtinud Tšehhi (+2.04,2) jäi esimesena medalita. Eesti nelik lõpetas 15. kohal (+7.02,1).

Enne sõitu:

Stardis on kokku 22 meeskonda. Eesti koondis kannab särginumbrit 17. Avavahetust sõidab Rene Zahkna, teisena saab rajale Kristo Siimer. Kolmandas vahetuses stardib Raido Ränkel ning ankruvahetust sõidab Robert Heldna.

2021. aasta MM-il võidutses Norra koondis koosseisus: Sturla Holm Lägreid, Tarjei Bö, Johannes Thingnes Bö, Vettle Sjaastad Christiansen. Rootsi koondis sai teise koha ning kolmanda koha teenis neutraalse lipu all võistelnud nelik. Eesti sai siis 21. koha.

Sel MM-il tuleb Norra starti sama koosseisuga, kuid veidi erinevas järjestuses. Täpselt sama lugu on ka Rootsiga, kes sõidab järgnevas koosseisus: Peppe Femling, Martin Ponsiluoma, Jesper Nelin, Sebastian Samuelsson.

Sel hooajal on Norra meeskond võitnud kõik neli teatesõitu. Saksamaa koondis on olnud kahel korral teine ja kahel korral kolmas. Prantsusmaa sai Antholz-Anterselvas teise koha ning kahel korral on oldud kolmandad. Rootsi koondis on neljast teatesõidust ühe korra lõpetanud pjedestaalil, kui Hochfilzenis oldi teised.