Kõiv konfliktist: noorsportlasel käis emotsioon üle, suurt probleemi ei näe

"Kogu see võistlus läks juba eilse nahka osaliselt. Peatreeneriga natuke läksid suhted sassi. Võistlust, mille jaoks ma enda arust valmistusin, hakati mult käest võtma. Tekkisid mõned lahkhelid ja täna oli üldse emotsionaalselt väga raske end kokku võtta. Natuke jama" ütles Robert Heldna intervjuus ERR-ile pärast tavadistantsi.

"Mina olen mõlematega rääkinud. Mina täna seda probleemi nii suurelt ei näinud. Noorsportlane, tiitlivõistluste kogemusi vähe ja eks see emotsioon käib üle ja arvestades seda ka, et meil on kolm stardikohta, peab tegema mingi otsuse ja tahame parimat välja panna. Pigem ma näen seda, et noorsportlasel käis emotsioon üle ja suurt probleemi ma seal taga ei näe," ütles Eesti laskesuusatamise föderatsiooni spordidirektor Kauri Kõiv.

Kõivu sõnul oli Heldna puhul tegu lihtsalt esimese emotsiooniga kohe pärast sõitu ning sellist asja võib vahel juhtuda. Mingit suurt probleemi Kõiv antud konfliktis ei näe.

"Kui me tulime siia, siis meil oli koosolek ja arutasime ka need kohad läbi. Võistlusmelu ja ootusärevus, tunded keevad üle ja esimene emotsioon, mis sul tuleb sellel hetkel, kui oled suusad jalast ära võtnud, seda võib tulla seal vahel," lisas Kõiv.