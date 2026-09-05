Ermits: loodan, et oskused rullsuusal kanduvad ka suusa peale

Ermits eksis esimeses tiirus ühel lasul, aga sai püstiselt kõik viis märki maha ning ületas 7,5-kilomeetrisel võistlusel finišijoone ajaga 23.14,7, millega saavutas teise koha. Rootslanna Annie Lind oli temast 1,8 sekundit kiirem, pjedestaalile pääses ka Tuuli Tomingas, kes kaotas Ermitsale 25,1 sekundiga.

"Suurt järeldust ei ole tarvis teha ja ei tahagi teha. Aga sain teada, et oskused ja võimekus rulli peal on olemas, mis ma loodan, et kandub üha paremini ka suusa peale," ütles Ermist pärast sõitu ERR-ile. "Suviti olen rullsuusatamisega hädas olnud, pigem panin täna laskmise koha pealt. Ootused olid suured, viimasel ajal on palju rumalaid vigu sisse tulnud. Olin natuke karm tänase suhtes, just lasketiiru koha peal."

Ermits rääkis, et on suvise ettevalmistusega rahule jäänud, raskemates trennides on abiks olnud Susan Külm. "Minule on see toonud kvaliteedi tõusu, on olnud sparringut ja tagant utsitamist. Kindlasti ei puudu see, et on toredam olnud. Just raskete trennide koha pealt, rahulikke-pikki trenne teha pole kunagi probleem olnud ka üksi teha. Ongi hea oma mõtetega vahel olla, aga just kiiremate intervalltreeningute puhul," rääkis Ermits.

"On lihtsam olnud rasketel hetkedel, kumbki ikka meist on selline, et teeme ära ja paneme juurde. Oleme selle suutnud ära jagada pooleks. Kes töö osa enda peale võtab ühe korra, siis järgmine kord võtab teine. Loodan, et meil mõlemal on sellest kasu olnud."

"Paar korda on olnud olukorda, kus olen tundnud, et sellel aastal ei ole üle piiri läinud, aga olen selle lähedal olnud. Siis olen päris tugevalt gaasi maha tõmmanud ja tagasi astunud. Probleemi ei ole olnud trennide ja mahu ära tegemisega, aga väga palju kompan piire taastumise ja treeningust efekti saamisega," lisas Ermits.

Külm sai laupäevases sprindis kuuenda koha (2+0; +41,5), esikümnesse mahtusid veel üheksanda koha saanud Hanna-Brita Kaasik (1+2; +1.39,1) ja kümnenda koha saanud Kretel Kaljumäe (2+1; +1.45,8). Kokku oli võistlustules 22 naist.

Meeste seas oli parim eestlane Jakob Kulbin, kes saavutas kuuenda koha (1+0; +1.20,0). "Saime teada, et üldiselt on kõik hästi läinud. Seda, mida suvel treeningud on ka peegeldanud. Tunnen end järjest tugevamalt ja kindlamalt, lasketiirudes samamoodi. Vaadates eelmise aasta protsente, siis täna lamades ühega ja kokkuvõttes ühega," rääkis ta ERR-ile.