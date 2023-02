Itaalia tuli esimest korda maailmameistriks, Talihärm tõstis Eesti kümnendaks

Itaalia ankrunaine Vittozzi oli viimases tiirus koos sakslase Denise Herrmann-Wickiga, aga tegi kiiret ja täpset tööd ja pääses eest ära. Ühe möödalasu teinud Herrmann-Wick lõpetas 24,7 sekundit hiljem. Saksamaa (0+6) kolme esimest vahetust sõitsid Vanessa Voigt, Hanna Kebinger ja Sophia Schneider.

Pronksmedali teenis Rootsi (Linn Persson, Anna Magnusson, Elvira Öberg, Hanna Öberg; 2+11; +55,7), kellele järgnesid Prantsusmaa (1+12; +1.31,6), Austria (0+12; +2.08,0) ja Norra (4+13; +2.20,9).

Eesti võistkonna võistlus algas kehvalt, sest Regina Ermits käis kahel trahviringil, Tuuli Tomingas ja Susan Külm kumbki ühel. Johanna Talihärm tegi aga kümme täpset lasku ja tõstis Eesti viie positsiooni võrra kümnendaks (4+11; +5.20,8).

Kokku lõpetas võistluse 16 naiskonda.

Enne võistlust:

Stardis on kokku 16 naiskonda. Eesti koondis kannab särginumbrit 10. Avavahetust sõidab Eestil Regina Ermits, teisena saab rajale Tuuli Tomingas. Kolmandat ja neljandat vahetust sõidavad vastavalt Susan Külm ja Johanna Talihärm.

2021. aasta MM-il võidutses teatesõidus Norra naiskond. Teise koha said sakslannad ja kolmanda koha teenis Ukraina naiskond. Eesti sai sel korral 17. koha. Ka koosseis oli mõnevõrra teine, Susan Külma asemel sõitis Kadri Lehtla.

Sel hooajal on neljast teatesõidust kahel korral võidutsenud Prantsusmaa naiskond. Ühe võidu on saanud nii Rootsi kui ka Norra koondis. Kui meeste hulgas on Norra nelik väga suur favoriit võidule, siis naiste seas on konkurents palju tasavägisem.