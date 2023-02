Tomingas ja Zahkna saavutasid paarissegateates üheksanda koha

Eesti avavahetust sõitnud Tomingas vajas kahe tiiru peale kahte varupadrunit ning andis vahetuse üle üheksandana. Rene Zahknal jäi oma esimeses tiirus kolme varupadruniga üks märk püsti, mis tähendas ühte trahviringi. Zahkna andis teatepulga Tomingasele tagasi 16. kohalt.

Tomingase teine vahetus kulges sarnaselt esimesele, kahe tiiru peale vajas ta kahte lisapadrunit ning tõstis Eesti vahetuse üleandmise hetkeks esikümne piirimaile. Zahkna kasutas kahes viimases tiirus ainult ühte varupadrunit ning tõi Eesti kokkuvõttes üheksandana üle finišijoone.

Maailmameistriks kroonitud Norra (1+6) edestas teiseks tulnud Austriat (Lisa Theresa Hauser ja David Komatz) 13,8 sekundiga (0+6). Lisa Vittozzi ja Tommaso Giacomel tõid Itaaliale pronksmedali (2+9; +51,0).

Eesti ja esikolmiku vahele mahtusid Rootsi (1+12; +1.16,4), Prantsusmaa (1+12; +1.21,9), Saksamaa (1+12; +1.30,7), Sloveenia (0+8; +1.38,1) ja Moldova (0+7; +2.00,7). Esikümne lõpetas Soome (2+13; +2.27,2).

Enne võistlust:

Stardijoonel on kokku 27 võistkonda. Eesti koondise stardinumbriks on 18 ning koosseisu kuuluvad Tuuli Tomingas ja Rene Zahkna.

Nii naised kui mehed sõidavad kaks vahetust. Naised peavad läbima 2x3 km ja mehed ühe korra 3 km ning neljandas vahetuses 4,5 km. Iga vahetus peab ka kaks korda lasketiirus käima.

2021. aasta MM-il võidutses sel distantsil Prantsusmaa võistkond (Antonin Guigonnat, Julia Simon), teiseks tuli Norra koondis (Johannes Thingnes Bö, Tiril Eckhoff) ja kolmas oli Rootsi (Sebastian Samuelsson, Hanna Öberg). Eesti sai tol korral 10. koha (Rene Zahkna, Johanna Talihärm). 2021. aasta MM-iga võrreldes on teistmoodi see, et kui kaks aastat tagasi alustasid võistlust mehed, siis 2023. aasta MM-il alustavad naised.