Susan Külm: aeglane rada ei ole minu trump, aga üks trahv ei ole hullu

Külm tegi vägeva tõusu, kui alustas sõitu 60. kohalt, aga lõpetas võistluse 39. kohal. Seega kerkis eestlanna 21 kohta ettepoole.

"Tore, et jõudsin ülespoole ronida. See pehme aeglane rada ei ole minu trump, aga üks trahv ei ole hullu," ütles Külm.

Külm tõdes, et kõvema pinnasega rada sobib talle paremini. "Ma ikkagi kõvema raja peal suudan rohkem endast välja pigistada. See laskmine on juba minulik. tegime väiksed korrektuurid eile treeningutel ja täna läksin tegema seda, mida oskan," sõnas Külm.

MM-i lõpuni on veel üks nädal jäänud ning Külma ootab ees veel üks individuaaldistants ja teatesõit. Külm loodab individuaaldistantsil kõik lasketiirud puhtalt läbida.

"Näidata, milleks ma võimeline olen. Neli nulli ei ole lasknud veel, nii et prooviks seda," rääkis Külm lõpetuseks.