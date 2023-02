Algas piletimüük Otepääl toimuvale laskesuusatamise juunioride MM-ile

Järgmisel talvel võõrustab Eesti laskesuusatamise noorte ja juunioride maailmameistrivõistluseid, mis peetakse 23. veebruarist 2. märtsini 2024 Otepääl Tehvandi spordikeskuses. Piletimüük on avatud alates 14. veebruarist 2023.

Kaheksal võistluspäeval tulevad Otepääl starti maailma parimad noored laskesuusatajad. Tegemist on teise korraga, kui noorte ja juunioride maailmameistrivõistlused Eestisse jõuavad. "Praeguste laskesuusatamise tippude tähelend on tihtipeale alanud noorteklassi tiitlivõistlustelt," rääkis võistluste korralduskomitee esimees Aivar Nigol. "Näiteks Sturla Holm Lägreid ja Elvira Öberg võitsid oma esimesed olulised medalid just 2018. aastal Otepääl toimunud noorte ja juunioride maailmameistrivõistlustel," lisas Nigol.

Ka Eesti koondisel on noorte tiitlivõistlustelt häid tulemusi ette näidata – 2022. aastal krooniti Jakob Kulbin USA-s Soldier Hollowis noorte maailmameistriks. "Eesti koondise järelkasvule on kodune tiitlivõistlus kindlasti väga oluline sündmus, mis võiks motiveerida noori sportlaskarjäärile pühenduma," ütles Nigol. Ta lisas, et paljud 2024. aastal Otepääl võistlevatest noorsportlastest jõuavad Tehvandi radadele tagasi juba kolm aastat hiljem toimuvateks täiskasvanute maailmameistrivõistlusteks.

2022. aasta kevadel peeti Otepääl Baltikumi esimene laskesuusatamise maailmakarikaetapp. "Otepää maailmakarikaetapp sai maailmas väga positiivset vastukaja, mistõttu peame jätkama samal või veel paremal korralduslikul tasemel," ütles Nigol, "Juunioride maailmameistrivõistlused on korraldajatele hea väljakutse enne 2026. aastal Otepääl toimuvat järgmist maailmakarikaetappi ja 2027. aasta maailmameistrivõistluseid."

Noorte ja juunioride maailmameistrivõistlused Otepääl toimuvad kaheksal võistluspäeval vahemikus 23. veebruar kuni 2. märts 2024. "Lasketiirutribüünile saab juba aasta varem endale pileti soetada. Rajal saab võistlust nautida tasuta," sõnas Nigol. Võistluste täpne ajakava kinnitatakse 2023. aasta kevadel.