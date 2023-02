Tomingas MM-ist: nüüd on üks kordaminek tehtud, siit on hea edasi minna

"Tundsin ennast hästi. Eesmärk oli pundil järel sõita. Täitsa mugavuse piiril sõitsin kogu aeg, viimasel ringil ka. Arvasin, et rootslane pingutab ja üritab eest ära sõita, aga tegelikult jäi lõpuks mulle ette ja panin nagu postist mööda," muheles Tomingas.

Tomingas läbis lamadestiirud eksimusteta ja oli suisa neljandal kohal, kuid esimeses püstitiirus jäi üles üks ja viimases kolm märki. "Tegelikult peab rahul olema. Kui hommikul ärkasin…mind teades, siin võib lasketiirudes mida iganes tulla. Sõidutunne on mul päris heaks läinud ja mõtlesingi, et lasketiirus võib kõike juhtuda. Kui 20 seas lõpetan, on igal juhul kordaminek," hindas ta. "Püsti peab tööd, tööd ja veel kord tööd tegema, muud teha ei anna."

Oberhofis tavadistantsil kuuenda koha saanud Tomingas tõdes, et sellise tulemuse tegemine mõjus ka pisut vabastavalt. "Elanud selle pingega, et midagi peab ära tegema. Muidu kui tuleb karjääri lõpp, jääb vastik tunne sisse. Aga nüüd on üks kordaminek tehtud ja siit on hea edasi minna. Ükskõik, mis tuleb, olen õnnelik," rõõmustas ta.

Treener Indrek Tobreluts ütles, et püstitiirude eksimused polnud suured ning ütles, et kokkuvõttes tegi hoolealune hea võistluse. "Eks süües kasvab isu. Esimesed kaks nulli ja kõrges mängus, ühega oli ka veel täiesti esikuuik veel võetav," arutles Tobreluts. "Mõne sõna sain temaga rääkida. Treeningutel on ka, et ta ei tee suuri vigu. Tundis end suhteliselt kindlalt, aga tal on selline lasketehnika, et ta võtab julgelt ette ja kui tulevad, siis mõnikord jääb pool kuuli väljapoole. Loomulikult on sellest kahju, aga kokkuvõttes siiski äge sõit."

Mida see MM nii talle kui tema treenitavatele sportlastele näitas? "Kõik on võimalik," vastas Tobreluts. "Tegelikult oli seda kuuendat kohta hädasti vaja, meeleolu hakkas juba natuke langema. Tundub, nagu kõik on õigesti tehtud, enesetunne ja kõik on. Suusaspordis loevad nii väikesed asjad. Lõpuks hakkasid asjad klappima ja suusad toimima, äge, et on võimalik!"