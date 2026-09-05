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Ermits jäi sprindis napilt võiduta, Tomingas samuti pjedestaalil

Laskesuusatamine
Regina Ermits
Regina Ermits Autor/allikas: Brit Maria Tael
Laskesuusatamine

Otepääl Tehvandi spordikeskuses toimuvatel suvebiatloni Eesti lahtistel meistrivõistlustel jõudsid Regina Ermits ja Tuuli Tomingas naiste 7,5 km sprindis pjedestaalile.

Ermits jättis esimeses lasketiirus ühe märgi üles, aga läbis järgmise tiiru veatult ja alustas viimast ringi liidrina. Talle pakkus kõva konkurentsi rootslanna Annie Lind (0+1), kes sai teisest tiirust minema sekund hiljem ja suutis finišis Ermitsat edestada 1,8 sekundiga.

Kolmanda koha nimel käis samuti kõva heitlus. Tiirudes puhtalt tegutsenud Tuuli Tomingas läks viimasele ringile 10-sekundilise eduga lätlanna Elza Bleidele (1+0) ees. Sõidu jooksul hakkas vahe tasapisi sulama ning finišis jäi Tomingast (+26,9) ja Bleidelet lahutama 0,3 sekundit.

Viiendana saabus finišisse lätlanna Baiba Bendika (1+2; +28,5), kelle järel lõpetas võistluse Susan Külm (2+0; +41,5). Ülejäänud esikümne moodustasid rootslanna Emma Nilsson (1+2; +48,2), lätlanna Estere Volfa (2+1; +58,2), Hanna-Brita Kaasik (1+2; +1.39,1) ja Kretel Kaljumäe (2+1; +1.45,8). Kokku oli võistlustules 22 naist.

Toimetaja: Henrik Laever

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