Rene Zahkna: enamus ajast oli selline tuul, et võitle igat lasku

"85% ajast on selline tuul, et võitle igat lasku. 10% on umbes selline tuul, et ära pauku tee, las teised lasevad mööda. 5% on see, kus tuleb tuuleauk, pane kohe kiirtuld," ütles Zahkna peale avavahetust.

Lisaks rasketele oludele kurtis Zahkna suuskade üle. "Mul püsti tuli mingi hetk tuulevaikus, siis tuli ilma varudeta ära lasta. Täna suusk ei olnud liiga hea," lisas Zahkna.

Eesti koondisel teist vahetust sõitnud Kristo Siimer pidi ühe korra trahviringil käima.

"Olud tulevad ja lähevad. Kui satud tiiru ilma tuuleta, siis on sinu päev. Sõidu kohapealt läks päris hästi, teised tiimid tulid pigem mulle selg ees vastu," ütles Eesti koondise teist vahetust sõitnud Kristo Siimer.

Ankruvahetust sõitnud Robert Heldna tõstis Eesti koondist kolm kohta ettepoole ning tuli üle finišijoone 15. kohal.

"15. koht on meie jaoks täitsa paras. Muidugi tahaks rohkemat, kümne hulka, viie hulka, võita. Sellise laskmisega ja selliste sõitudega on 15. koht meie jaoks okei," ütles Heldna.