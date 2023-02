Bö seitsmest kullast: paarissegateates võib kõik sõltuda ühest lasust

Laskesuusatamise maailmameistrivõistlustel Oberhofis neljanda kuldmedali võitnud Johannes Thingnes Bö tunnistas pärast 20 km tavadistantsi , et tal olid head suusad ja vorm.

"Minu keha oli selle MM-i kõige paremas seisus. Juba jälitussõidus tundsin end hästi ja täna veel paremini," lausus norralane intervjuus ERR-ile. "See rõõm lihtsalt kasvab, mul on head ajad."

Laskesuusamaailmas räägitakse üha enam maksimaalsest seitsmest kullast. Selleks tuleks Böl võita ühisstardist sõit ning kaks teatesõitu: meeste teade ja paarissegateade.

"Võimalus on, aga peame võtma ühe sõidu korraga," sõnas Bö. "Paarissegateates võib kõik sõltuda ühest lasust, et olla või mitte olla pjedestaalil. Peab olema väga keskendunud, mõtlema üksnes järgmisele võistlusele ja siis vaatama edasi."

Bö kannul on saanud kolm individuaalset medalit ka koondisekaaslane Sturla Holm Lägreid, kes oli tavadistantsil teine. Ta lasi pihta esimesed 19 märki, aga siis eksis. Tõsi, esikoha asjus see midagi ei otsustanud.

"Olin pisut liiga kiire," tunnistas ta. "Eksimus oli samas kohas, kus sprindis. See näitab, et kaotan keskendumise. Mõtlesin, et kuna olin 19 esimest lasku tabanud, siis pidanuks tabama ka viimase, aga selleks tuleb tööd teha. Ükski lask ei taba niisama. Pean endale jalaga tagumikku andma ja edasi töötama."

Kiire laskmine on aga paratamatu, kui tahad konkureerida Böga. "Kuulsin treenerilt, et olin enne viimast tiiru Johannese ees umbes 20 sekundiga juhtimas. Kaotasin talle igal ringil umbes 20 sekundit," ütles Lägreid.

"Kui tahtsin kulda, pidanuks ma laskma väga kiirelt ja puhtalt. Läksin selle peale välja, aga kahjuks tegin vea. Hiljem oli tulemustest näha, et ka tabamise korral jäänuksin maha. Aga ma proovisin."