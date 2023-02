Tavadistantsi võitnud Öberg: olen väga uhke oma sõidu üle

"Arvan, et see on midagi erilist. Pole palju sõnu tänase osas. Olen väga uhke oma sõidu üle. Olin enne jõule raskustes ja jäin Pokljukast eemale. Tagasi vaadates oli see mulle hea, et üks nädal vahele jäi. Vaatasin kodus diivanilt seda võistlust ja oli tahtmine võistelda. See muutis minu jaoks palju ja tunnen, et sõitmine on minu jaoks palju huvitavam. Naudin võistlemist rohkem kui varem. Usun, et see on võti, et teha selliseid sõite," ütles tavadistantsil maailmameistriks tulnud Hanna Öberg.

Teise koha sai Öbergi järel tema kaasmaalanna Linn Persson, kes kaotas võitjale 10,3 sekundiga.

"See on hullumeelne, ei osanud seda ette kujutada. See on parim sõit, mis ma olen teinud. On väga lahe seal üleval olla. Hanna tegi suurepärase sõidu ja ta oli täna tugevam. Ei suutnud täna rohkem teha, sõitsin nii hästi kui suutsin," sõnas Persson.

Kolmanda koha sai itaallanna Lisa Vittozzi, kes kaotas võitjale 28 sekundiga.

"Olen kurb viimase laskmise pärast, kuid olen väga õnnelik, et olen pjedestaalil. See medal tähendab mulle palju. Olen väga rahul," sõnas Vittozzi.