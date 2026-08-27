Prantsusmaa meedia: Jacquelin jääb ka järgmiseks aastaks sadulasse

Prantsusmaa väljaanne L'Equipe kirjutas, et sel hooajal profijalgratturiks saanud laskesuusatamise olümpiavõitja Emilien Jacquelin jätab terve tuleva laskesuusatamise hooaja vahele ning pikendab Decathloni meeskonnaga oma lepingut.

31-aastane Jacquelin teatas selle aasta kevadel, et jätab suusad ja püssi mõneks ajaks kappi ning liitub rattatiimi Decathlon-CMA CGM arenguprogrammiga. Augustis tegi ta oma debüüdi profitasemel ning pälvis pärast sõitu tiimikaaslastelt kiidusõnu.

Esialgu sõlmis ta Decathloni meeskonnaga lepingu kuueks kuuks, aga Prantsusmaa väljaanne L'Equipe kirjutas neljapäeval allikatele tuginedes, et eeldatavasti jääb laskesuusaäss terveks hooajaks rattasadulasse. Väljaanne kirjutas, et Jacquelin on palganud omale agendi ning nii mõnigi profitiim on tema vastu huvi tundnud. Mõistagi võib prantslane lepingut pikendada ka praeguse tiimiga.

Kui Jacquelin kevadel karjääripöörde avalikustas, ütles ta, et plaanib siiski 2030. aasta taliolümpiamängudel laskesuusatajana osaleda.