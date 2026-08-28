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Austria laskesuusatamise koondises on treenerivahetuse järel tekkinud lõhe

Laskesuusatamine
Wolfgang Pichler
Wolfgang Pichler Autor/allikas: SCANPIX/imago images/Bildbyran
Laskesuusatamine

Austria laskesuusatamise koondises on pärast sakslasest treeneri Wolfgang Pichleri ametisse asumist tekkinud suured erimeelsused. Senisest rangema treeningukorraldusega ei ole rahul mitu koondise tippsportlast, kes on otsustanud föderatsiooni programmist eemalduda.

Austria laskesuusatamise föderatsioon tõi kevadel meeskonna tegevust ümber korraldama 71-aastase Pichleri, kellel on laskesuusatamise tipptasemel pikk treenerikogemus. Tema ametisse asumise järel vallandati mitu treenerit ning muudeti seniseid juhtkonna plaane.

Pichler on toonud koondisesse senisest märksa rangema treeningurežiimi. Sakslane otsustab täpsemalt, mida, millal ja kuidas sportlased treenivad, ning nõuab neilt seejuures täielikku distsipliini.

Kõik sportlased pole uue süsteemiga kaasa läinud.

Austria üks tuntumaid naislaskesuusatajaid Anna Gandler otsustas koondiseprogrammist loobuda ning kolis Prantsusmaale. 25-aastane Gandler treenib seal koos oma elukaaslase ja Prantsusmaa koondislase Emilien Claude'iga.

Gandler on viimastel aastatel kerkinud Austria üheks paremaks laskesuusatajaks ning tema lahkumine on olnud koondisele valus hoop. Pärast Lisa Theresa Hauseri karjääri lõpetamist on Gandler olnud Austria naiskonna üks peamisi medalilootusi.

Iseseisva tee on valinud ka Fabian Müllauer, kes teeb koostööd Austria laskesuusatamise legendi Simon Ederi ja tema isa Alfred Ederiga. Treeningutesse on kaasatud ka Sandra Flunger, kes töötas varem Hauseri treenerina ning kuulub nüüd Saksamaa koondise taustajõudude hulka.

Koondiseprogrammist on eemaldunud ka Kristina Oberthaler. Austerlanna, kellel oli eelmisel hooajal keeruline aasta, valmistub uueks hooajaks piirkondliku suusaliidu ja Schladmingi linna toel.

Samas pole Pichleri meetodid kõigile vastumeelt. Osa Austria sportlasi on uue süsteemiga rahul ning kiidavad senisest suuremat koormust ja rangemat korda.

"Suvi on seni hästi läinud. Treening on raskem ja rangem kui varem," ütles Austria koondislane Anna Andexer väljaandele Ski-Nordique.

2025. aasta juunioride maailmameister saavutas eelmisel talvel olümpiamängudel kaks esikümnekohta ning valmistub nüüd oma kolmandaks maailmakarika hooajaks.
Ka 23-aastane Lukas Haslinger on Pichleri programmiga rahul.

"Olen rahvuskoondise treeningprogrammis ja olen sellega väga rahul," sõnas Haslinger, kes tegi eelmisel hooajal maailmameistrivõistlustel debüüdi.

Pichleri tulek Austria laskesuusatamise koondises tekitanud selge lõhe. Kui osa sportlasi peab sakslase rangemat lähenemist vajalikuks, siis mitu koondise nimekamat sportlast on otsustanud föderatsiooni süsteemist eemalduda ja jätkata ettevalmistust iseseisvalt.

Pichleril on samas ette näidata pikk ja edukas treenerikarjäär. 1990. aastate lõpust kuni 2011. aastani juhendas ta muu hulgas Rootsi tipplaskesuusatajaid Magdalena Forsbergi, Björn Ferryt ja Helene Ekholmi. Hiljem töötas ta Venemaa ja Bulgaaria koondiste juures ning naasis vahepeal uuesti Rootsi koondise juurde.

Toimetaja: Anete-Elisabeth Luukas

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