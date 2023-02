Peatreeneriga tülli pööranud Heldna: need suhted läksid ikka päris koledaks

Heldna tegi nelja tiiru peale neli möödalasku ja sai 85. koha. Kaotust maailmameistriks kroonitud Johannes Thingnes Böle kogunes enam kui 11 minutit.

"Alguses ei tundunud kõige hullem päev olevat. Sain hea veduri. Aga tundub, et neil oli pigem halb päev. Ilmselt ei vedanud mind kuhugi kiiremini," kirjeldas Heldna intervjuus ERR-ile.

"Kogu see võistlus läks juba eilse nahka osaliselt. Peatreeneriga natuke läksid suhted sassi. Võistlust, mille jaoks ma enda arust valmistusin, hakati mult käest võtma. Tekkisid mõned lahkhelid ja täna oli üldse emotsionaalselt väga raske end kokku võtta. Natuke jama."

Kuigi algselt pidanuks sõitma minema Heldna, siis oli variant asendada ta Raido Ränkeliga. Heldna sõnul tuli peatreener Fjodor Svoboda selle ideega liiga hilja välja.

"Ma ei oleks olnud pettunud, kui oleks keegi teine läinud. Lihtsalt neid asju võiks natuke varem rääkida kui tund enne ülesandmist," sõnas ta nördinult. "Ma olin ammu arvestanud ja siis hakati ära võtma. Ütlen ausalt välja - olen eilse peale natuke kuri. Need suhted läksid ikka päris koledaks."

Svoboda kommenteeris juhtunut Eesti Päevalehele: "Heldna hakkas enne eilset [esmaspäevast] treeningut küsima, kas ta sõidab distantsi või mitte, kuigi meil oli tema juhendaja Indrek Tobrelutsuga kokkulepe, et vaatame harjutuskorra ära ja otsustame seejärel. Siit ka konflikti alge."

"Läksin tema nõudmistega kuidagi kaasa ja kuulasin ka Tobrelutsu... Üht-teist rääkis Heldna poolt, aga kindlasti mitte see, et varuvõistlejana kaasa võetud sportlane tõstab peatreeneri suunas häält ja hakkab nõudmisi esitama. Sellega tahtis ta, et kellelgi teisel jääks startimata. Jäi Ränkelil, kes oli Eesti parim jälitussõidus," esitas Svoboda asjast oma nägemuse.

Svoboda arvates oli Heldna käitumine vääritu eelkõige tema enda suhtes, kui ta peab end sportlaseks. "Heldna pole tiimimängija, vaid mõtleb ainult enesele, heites teised külmalt kõrvale. Teda ei huvitanud, kuidas Eesti laskesuusatajatel MM-il läheb, vaid ta seadis esiplaanile iseenda. Ja tulemus on käes," võttis koondise peatreener konflikti kokku.

Eesti parim oli teisipäeval Kristo Siimer, kes sõitis enda kohta väga hästi, aga lasi viis korda mööda. Tasuks 57. koht, kaotust Böle oli kaheksa minuti jagu.

"Suusasõit oli täna väga hea. Ma ütleks, et hüppasin üle oma varju," lausus Siimer. "Selle eest tahaks tänada hooldemehi, sest nendeta ei oleks ma nii kõvasti sõitnud. Laskmine... kahes tiirus võtsin natuke liiga palju trahvi."

Kuigi tiirudes tulid eksimused, siis karmi rada Siimeri sõnul süüdistada ei saa. "Sõidukaotused on hästi suured, kuna rada on hästi pehme. Mõnes kohas on suusk nii kinni. Tiiru tulles saab pulsi madalaks - pigem on lihtne tiir," ütles ta.