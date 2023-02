Fjodor Svoboda: usun, et meie parimad sõidud MM-il veel tulevad

Eesti laskesuusakoondise peatreener Fjodor Svoboda usub, et Saksamaal Oberhofis toimuval MM-il on eestlaste parimad esitused veel ees.

"Segateatesõit ei olnud halb. Susanil oli debüüt ja ta oli veidi stressis, aga lasi puhtalt, mis on hea. Rene ei teinud nii head sõitu, aga Kristo ja Tuuli tegid mõlemad hea esituse ja arvan, et pean rahul olema selle sõiduga," ütles Svoboda.

Svoboda jäi rahule Külma ja Tomingase esitusega jälitussõidus.

"Tänastes sõitudes olid tüdrukud MK-punktidel ja ei olnud paha sõit nende poolt. Raido eksis lasketiirus ja see ei ole lihtne mees-mehe vastu sõita," sõnas Svoboda.

Svoboda usub, et eestlaste parimad esitused MM-il on veel ees.

"Pärast MM-i esimest nädalat ei ole me olnud parimas vormis. Loodetavasti pärast esimest nädalat ei ole sportlased enam nii stressis ja oleme enesekindlamad. Usun, et parimad sõidud meie poolt veel tulevad. Loodan, et teatesõidus teeme oma parima esituse," lisas Svoboda.