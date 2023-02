Kolm matšpalli tõrjunud Bencic võitis Abu Dhabi turniiri

Bencic alistas finaalis 1:6, 7:6 (8), 6:4 venelanna Ljudmila Samsonova (WTA 19.), tõrjudes teises setis lausa kolm matšpalli.

Teises setis oli finaal lähedal lõpule, kui kolmel korral oli venelannal võimalus võit ära vormistada, kuid Bencic tuli raskest seisust välja ja alistas Samsonova kiires lõppmängus 10:8.

Kaks tundi ja 48 minutit kestnud matšis lõi Bencic kümme ässa venelanna kolme vastu. Šveitslanna tegi ka kolm topeltviga Samsonova viie vastu. Bencic teenis oma esimeselt servilt 71% punktidest ja teiselt 54. Samsonova samad näitajad olid vastavalt 68 ja 47.

Olympic champion Belinda Bencic saves three match points and beats Liudmila Samsonova for the first time, 1-6, 7-6(8), 6-4, to win her 2nd title of the year in Abu Dhabi.



7th career title. First year since 2019 that she wins multiple titles in a season. And we are in february. pic.twitter.com/2xkw2rKcJq