Baskonia alistas Panathinaikose, Kotsarilt korralik esitus

Baskonia kaotas esimese veerandaja 21:23, kuid läks poolajale 52:38 eduseisus. Kolmanda ja neljanda veerandaja võitis Panathinaikos, kuid sellest jäi Baskonia vastu väheks.

Kotsar sai ligi 22 minutit mänguaega ja tõi selle jooksul kümme punkti, võttis viis lauapalli ja andis neli resultatiivset söötu. Lisaks jäi eestlase arvele ka üks viskeblokeering. Sander Raieste mänguaega ei saanud. Baskonia parimana viskas Markus Howard 24 punkti.

Euroliiga liider Madridi Real alistas 95:91 Monaco. Mario Hezonja (Madridi Real) viskas mängu parimana 30 punkti, võttis kuus lauapalli ja andis kuus resultatiivset söötu. Monaco poolelt säras Mike James 23 silmaga.

Leedu klubi Kaunase Žalgiris sai kolmanda järjestikuse kaotuse, kui jäi 74:88 Belgradi Partizanile. Ignas Brazdeikis viskas leedulaste parimana 17 punkti.

Istanbuli Fenerbahce oli 101:86 üle Berliini Albast. Nigel Hayes säras türklaste klubi poolelt kaksikduubli, kui viskas 24 punkti ja võttis 11 lauapalli.

Baskonia säilitas liigatabelis kuuenda koha, olles 23 mängust saanud 13 võitu. Madridi Real paikneb liidrikohal, olles 23 mängust võitnud 16. Fenerbahcel on 23 mängust kirjas 14 võitu, millega ollakse neljandal positsioonil. Monaco hoiab samade võitude arvuga viiendat kohta. Kaunase Žalgiris asetseb 10. positsioonil ning nemad on saanud 23 mängust 12 võitu. Sama palju võite on ka Belgradi Partizanil, kes hoiab tabelis seitsmendat kohta. Berliini Alba on viimasel 18. kohal, olles saanud vaid kuus võitu.